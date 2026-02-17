Агент игроков «Ростова»: в клубе всё в порядке, новости про финансовые трудности — слухи

Агент Василий Голяна, представляющий интересы футболистов «Ростова» Ильи Вахании, Андрея Ланговича и Ивана Комарова, заявил, что новости о финансовых проблемах донского клуба не имеют под собой оснований.

«Новости про финансовые проблемы «Ростова» — исключительно слухи. Видимо, кто-то пытается через телеграм-каналы дестабилизировать обстановку в команде, но в клубе всё в порядке. Всё происходит своим чередом, о финансовых проблемах я не слышал. Игроки спокойно готовятся к весенней части чемпионата. Я не в курсе ни о каких трудностях внутри «Ростова» и не получал такой информации от футболистов», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.