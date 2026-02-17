Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Нападающий «Ростова» Роналдо назвал самый глупый стереотип о Бразилии

Нападающий «Ростова» Роналдо назвал самый глупый стереотип о Бразилии
Комментарии

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал о самом глупом распространённом стереотипе о Бразилии и её жителях. Он выделил мнение, что бразильцы не любят работать и хотят только развлекаться.

— Самые глупый стереотип о Бразилии?
— Что в Бразилии не любят работать, а только ходить на вечеринки. Как и считает Талалаев. Это неправда, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.

