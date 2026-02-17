«Бенфика» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бенфика» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

