«Монако» — «ПCЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «ПCЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «ПСЖ» и «Монако» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место. Парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

