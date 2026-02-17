Дмитрий Булыкин: у «Локомотива» есть шансы в борьбе за чемпионство

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил чемпионские амбиции «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ. На момент зимней паузы в сезоне клуб идёт на третьем месте.

«Результаты весной во многом зависят от работы на сборах. В прошлом сезоне у «Локомотива» не получилось. Да и у «Спартака» не получилось. Зимние сборы — сложный период, особенно для иностранных специалистов. Сейчас ровный чемпионат. Все до последнего борются за чемпионство.

У «Локомотива» есть шансы в борьбе за чемпионство. «Динамо» уже показало это на своём примере. Могли стать чемпионами, если бы обыграли «Краснодар». У «Локомотива» есть преимущество в плане футболистов. Они могут себя проявить. Если после ухода Баринова исправили ситуацию, нашли замену, то все шансы есть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.