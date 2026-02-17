Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: у «Локомотива» есть шансы в борьбе за чемпионство

Дмитрий Булыкин: у «Локомотива» есть шансы в борьбе за чемпионство
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил чемпионские амбиции «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ. На момент зимней паузы в сезоне клуб идёт на третьем месте.

«Результаты весной во многом зависят от работы на сборах. В прошлом сезоне у «Локомотива» не получилось. Да и у «Спартака» не получилось. Зимние сборы — сложный период, особенно для иностранных специалистов. Сейчас ровный чемпионат. Все до последнего борются за чемпионство.

У «Локомотива» есть шансы в борьбе за чемпионство. «Динамо» уже показало это на своём примере. Могли стать чемпионами, если бы обыграли «Краснодар». У «Локомотива» есть преимущество в плане футболистов. Они могут себя проявить. Если после ухода Баринова исправили ситуацию, нашли замену, то все шансы есть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Ларин: в «Локомотиве» Пруцев получает практику, которой не было и не будет в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android