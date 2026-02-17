Пабло Лонгория хочет покинуть пост президента «Марселя» — Тубаш-Тер

Президент марсельского «Олимпика» Пабло Лонгория планирует покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в социальной сети X.

Ранее Роберто Де Дзерби ущёл с должности главного тренера провансальцев, после чего уход из команды анонсировал и спортивный директор Мехди Бенатиа, однако позднее владелец клуба Фрэнк Маккорт восстановил его в должности, предоставив ему больше возможностей в рамках структуры «Марселя». Теперь Бенатиа будет в большей степени контролировать развитие проекта, в клубе он станется как минимум до июня. Полномочия Лонгории при этом, вероятно, будут сокращены, что заставляет его задуматься об уходе из клуба. В ближайшее время испанец обсудит это с Маккортом.