Сегодня, 17 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сойдутся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Вендел, Джон Джон, Педро, Глушенков, Джон Дуран.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».