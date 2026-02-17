Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сойдутся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Вендел, Джон Джон, Педро, Глушенков, Джон Дуран.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».

Девятый номер в «Зените» — проклятие? 6 примеров говорят именно об этом
Девятый номер в «Зените» — проклятие? 6 примеров говорят именно об этом
