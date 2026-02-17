Скидки
Главная Футбол Новости

Джон Дуран дебютирует за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Звёздный новичок «Зенита» Джон Дуран попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с «Краснодаром», который состоится сегодня, 17 февраля. Эта игра станет для него дебютной в составе сине-бело-голубых. Встреча пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
