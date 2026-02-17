Джон Дуран дебютирует за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Звёздный новичок «Зенита» Джон Дуран попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с «Краснодаром», который состоится сегодня, 17 февраля. Эта игра станет для него дебютной в составе сине-бело-голубых. Встреча пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.