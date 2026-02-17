Дивеев — о квартирах в Санкт-Петербурге: как будто в Монако переезжаешь, стоят как…

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с экс-игроками команды Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым сравнил стоимость квартир в Санкт-Петербурге с Монако.

Радимов: Расскажи о своих планах после сборов. Наверняка надо что-то перевозить, искать жильё? Или этим уже жена занимается?

Дивеев: Да, жена этим всем занимается. Потому что когда я начал искать квартиры – это какой-то, не знаю… Как будто в Монако переезжаешь, квартиры стоят как…

Аршавин: А что, тебя после Москвы что-то пугает?

Дивеев: Да.

Аршавин: Разве у нас, в Питере, можно чем-то испугать москвича?

Дивеев: Да.

Радимов: Андрюш, не суди по себе.

Дивеев: Предложили 150 квадратов за 650 тысяч рублей. Я думаю: «Что? Какие 150?» Допустим, если дом, ты ещё понимаешь – за что. К тому же у меня есть собака, и далеко не все [арендодатели] принимают это.

Аршавин: А что за собака?

Дивеев: Мальтипу, маленькая, 4,5 кг. Жена между вторым и третьим сборами будет оставаться в Москве и Питере и искать квартиру. Думал, мы легко найдём, а оказалось, что это очень тяжело – даже администратор команды Илья сказал, что зимой найти квартиру тяжело, — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в январе текущего года.