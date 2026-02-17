Осимхен рассказал о конфликте с «Наполи» и уходе из клуба

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал конфликт с «Наполи» и свой переход в новый клуб. Отношения игрока и клуба ухудшились после публикации в соцсетях шуточного ролика, в котором Осимхен был изображён как кокос, что многие восприняли как издевательство.

«Никто так публично и не извинился за произошедшее. И ходили слухи, что я опоздал на тренировку, что я спорил с товарищами по команде… Всё это ложь. Мне жаль болельщиков, но я понимаю и восхищаюсь ими: они всегда поддерживают клуб. Для них «Наполи» на первом месте.

У нас была джентльменская договорённость с клубом о том, что я могу уйти следующим летом, но другая сторона не полностью сдержала своё обещание. Они пытались отправить меня играть куда попало, обращаясь со мной как с собакой: иди сюда, иди туда, делай это, делай то… Я так много работал над продвижением своей карьеры, что не мог смириться с таким отношением. Я не буратино», — приводит слова Осимхена La Gazzetta dello Sport.

31 июля 2025 года «Галатасарай» объявил о переходе Виктора Осимхена из «Наполи» на постоянной основе и подписании с ним четырёхлетнего контракта. Сумма трансфера составила € 75 млн, что стало абсолютным рекордом для турецкой Суперлиги.