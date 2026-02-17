Мехди Бенатиа останется на посту спортивного директора «Марселя»

Бывший футболист «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа продолжит работать в качестве спортивного директора «Марселя». Об этом сообщает footballclubdemarseille.

«В стремлении обеспечить наилучшие интересы «Олимпика» и достичь спортивных целей на текущий сезон, [владелец клуба] Фрэнк Маккорт попросил Мехди Бенатию остаться на своём посту до конца сезона. Осознавая свою ответственность перед клубом, Мехди Бенатиа согласился продлить срок своей работы до июня и будет курировать всю спортивную деятельность. Ожидается, что роль [президента] Пабло Лонгории будет развиваться в направлении выполнения его институциональных обязанностей, чтобы сохранить представительство «Олимпика» во французских и, в частности, европейских руководящих органах», — сказано в сообщении провансальцев.