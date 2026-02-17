Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мехди Бенатиа останется на посту спортивного директора «Марселя»

Мехди Бенатиа останется на посту спортивного директора «Марселя»
Комментарии

Бывший футболист «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа продолжит работать в качестве спортивного директора «Марселя». Об этом сообщает footballclubdemarseille.

«В стремлении обеспечить наилучшие интересы «Олимпика» и достичь спортивных целей на текущий сезон, [владелец клуба] Фрэнк Маккорт попросил Мехди Бенатию остаться на своём посту до конца сезона. Осознавая свою ответственность перед клубом, Мехди Бенатиа согласился продлить срок своей работы до июня и будет курировать всю спортивную деятельность. Ожидается, что роль [президента] Пабло Лонгории будет развиваться в направлении выполнения его институциональных обязанностей, чтобы сохранить представительство «Олимпика» во французских и, в частности, европейских руководящих органах», — сказано в сообщении провансальцев.

Материалы по теме
Сержиу Консейсау может возглавить «Марсель» — Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android