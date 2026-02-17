Мелкадзе: Рассказова стоит дисквалифицировать на сезон за драку

Футболист грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал инцидент, произошедший в товарищеском матче между самарскими «Крыльями Советов» и «КАМАЗом», который состоялся 9 февраля в Турции.

В этом матче защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ударил футболиста «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием игроков и персонала обеих команд. В результате инцидента Рассказов был удалён с поля, а матч был досрочно завершён после первого тайма.

— Мне кажется, его стоит дисквалифицировать на сезон. Потому что если человек знает, что ему ничего не будет, и может драться… Считаю это неправильным, если ты профессиональный спортсмен, — сказал Мелкадзе в эфире телеканала «Матч ТВ».