Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мелкадзе: Рассказова стоит дисквалифицировать на сезон за драку

Футболист грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал инцидент, произошедший в товарищеском матче между самарскими «Крыльями Советов» и «КАМАЗом», который состоялся 9 февраля в Турции.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

В этом матче защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ударил футболиста «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием игроков и персонала обеих команд. В результате инцидента Рассказов был удалён с поля, а матч был досрочно завершён после первого тайма.

— Мне кажется, его стоит дисквалифицировать на сезон. Потому что если человек знает, что ему ничего не будет, и может драться… Считаю это неправильным, если ты профессиональный спортсмен, — сказал Мелкадзе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Рассказов включил Зидана с ЧМ-2006! Влетел головой в соперника — и начался мордобой! Видео
