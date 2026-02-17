Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Осимхен: я нашёл клуб и город, которые люблю. Никогда такого не испытывал

Комментарии

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал своё пребывание в турецком клубе.

«Я нашёл клуб и город, которые люблю, возможно, это была удача. Как только приезжаешь в Стамбул, понимаешь, почему все, кто здесь играл, влюбились в команду и людей. Я никогда ничего подобного не испытывал.

«Галатасарай» стремится к международному росту. Мы подписали контракты с другими высококлассными игроками и нацелены на успешное выступление в Лиге чемпионов. В Турции мы уже состоявшаяся команда, но теперь хотим заявить о себе в Европе.

Я не люблю сравнивать себя с другими, но знаю, что вхожу в число лучших центральных нападающих. Если я не номер один, то номер два. Или, в худшем случае, номер три…», — приводит слова Осимхена La Gazzetta dello Sport.

31 июля 2025 года «Галатасарай» объявил о переходе Виктора Осимхена из «Наполи» на постоянной основе и подписании с ним четырёхлетнего контракта. Сумма трансфера составила € 75 млн, что стало абсолютным рекордом для турецкой Суперлиги.

Комментарии
