Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футбол Новости

Константин Генич: ЦСКА свою трансферную кампанию закончил

Константин Генич: ЦСКА свою трансферную кампанию закончил
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что московский ЦСКА в это трансферное окно больше не будет приобретать игроков. Ранее армейцы подписали полузащитника Данилу Козлова, защитника Матеуса Рейса и нападающего Лусиано Гонду.

— Успевает ли ЦСКА взять вингера, есть ли инсайды?
— Нет. Нет, нет, всё, ЦСКА свою трансферную кампанию закончил. Мы вот стояли с представителем ЦСКА, не буду говорить каким, перед первым матчем с «Краснодаром» (в Зимнем Кубке РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), смотрим на состав и говорим: «Классный состав». А вот дальше вниз пошли, где запасные… Вот там надо усиливать. ЦСКА нужна была глубина состава, и ЦСКА на трансферном рынке сработал блестяще, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
