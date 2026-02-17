Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Газинский ожидает, что «Краснодару» будет сложно весной в РПЛ

Юрий Газинский ожидает, что «Краснодару» будет сложно весной в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский полагает, что «быков» ждёт тяжёлый весенний отрезок в Мир РПЛ этого сезона. На зимний перерыв чёрно-зелёные ушли, занимая первое место в турнирной таблице.

«Ожидания от весенней части сезона? Очень хочется, чтобы «Краснодар» остался первым до конца сезона! Но я убеждён, что у «Краснодара» будет тяжёлый отрезок в конце чемпионата. Хотя команда выделяется игрой и стабильностью.

Очень многое будет зависеть от того, как пройдёт предсезонная подготовка, как тренерский штаб подготовит команду. Посмотрим, что будет весной», — приводит слова Газинского Legalbet.

Материалы по теме
Генич объяснил, почему «Краснодар» отпустил Данилу Козлова в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android