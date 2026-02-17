Юрий Газинский ожидает, что «Краснодару» будет сложно весной в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский полагает, что «быков» ждёт тяжёлый весенний отрезок в Мир РПЛ этого сезона. На зимний перерыв чёрно-зелёные ушли, занимая первое место в турнирной таблице.

«Ожидания от весенней части сезона? Очень хочется, чтобы «Краснодар» остался первым до конца сезона! Но я убеждён, что у «Краснодара» будет тяжёлый отрезок в конце чемпионата. Хотя команда выделяется игрой и стабильностью.

Очень многое будет зависеть от того, как пройдёт предсезонная подготовка, как тренерский штаб подготовит команду. Посмотрим, что будет весной», — приводит слова Газинского Legalbet.