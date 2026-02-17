Нападающий «Манчестер Сити» Шерки посетил матч «Лиона» с «Ниццей»

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился мнением о нынешнем уровне игры «Лиона», за который он ранее выступал. Футболист посетил матч 22-го тура Лиги 1, в котором его бывшая команда переиграла «Ниццу» со счётом 2:0.

«Рад вернуться сюда. Одержать 13-ю победу подряд — это просто невероятно. Горжусь тем, где сейчас находится «Лион». Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Шерки аккаунт Ligue 1 Plus в социальной сети X.

Райан Шерки является воспитанником «Лиона», он находился в системе клуба с 2010 по 2025 год. На взрослом уровне он провёл за основную команду лионцев 185 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 45 голевых передач.

На данный момент «Лион» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства.