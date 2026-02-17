Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Шерки посетил матч «Лиона» с «Ниццей»

Нападающий «Манчестер Сити» Шерки посетил матч «Лиона» с «Ниццей»
Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился мнением о нынешнем уровне игры «Лиона», за который он ранее выступал. Футболист посетил матч 22-го тура Лиги 1, в котором его бывшая команда переиграла «Ниццу» со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Толиссо – 45+1'     2:0 Нарти – 64'    

«Рад вернуться сюда. Одержать 13-ю победу подряд — это просто невероятно. Горжусь тем, где сейчас находится «Лион». Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Шерки аккаунт Ligue 1 Plus в социальной сети X.

Райан Шерки является воспитанником «Лиона», он находился в системе клуба с 2010 по 2025 год. На взрослом уровне он провёл за основную команду лионцев 185 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 45 голевых передач.

На данный момент «Лион» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства.

