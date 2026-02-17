«Ман Юнайтед» сосредоточится на трансферах футболистов с опытом в АПЛ — The Touchline

В «Манчестер Юнайтед» принято решение по трансферам на летнее окно. Клуб намерен сосредоточиться на подписании футболистов, которые уже зарекомендовали себя в английской Премьер-лиге. В «Юнайтед» отмечают положительные примеры нападающих Брайана Мбемо и Матеуса Куньи, подписанных после успешных выступлений в «Брентфорде» и «Вулверхэмптоне». Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Форвард Брайан Мбемо перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» 21 июля 2025 года. Переход Матеуса Куньи был завершён 12 июня 2025 года, сумма трансфера составила £ 62,5 млн (€ 74 млн).

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 45 очками. Команда Майкла Кэррика проведёт ближайший матч 23 февраля с «Эвертоном» на выезде.