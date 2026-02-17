Валерий Карпин посетил товарищеский матч «Краснодар» — «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на товарищеский матч «Краснодар» — «Зенит», об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

«Важные гости на нашем матче», — написала пресс-служба сине-бело-голубых, опубликовав фото Сергея Семака и Валерия Карпина.

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.