Валерий Карпин посетил товарищеский матч «Краснодар» — «Зенит»
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на товарищеский матч «Краснодар» — «Зенит», об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'
«Важные гости на нашем матче», — написала пресс-служба сине-бело-голубых, опубликовав фото Сергея Семака и Валерия Карпина.
В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
17:25
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:33
-
16:33
-
16:20
-
16:19
-
16:18
-
16:10
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:50
-
15:46
-
15:44
-
15:43
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:16