«Это самое главное». Дивеев — о том, что пробок в Санкт-Петербурге меньше, чем в Москве

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с экс-игроком команды Андреем Аршавиным высказался о пробках в Москве и Санкт-Петербурге. Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в январе текущего года.

Аршавин. А тебя не пугает, что после Москвы Питер – это не сказать что провинция, но ритм жизни намного медленнее?

Дивеев. Главное, чтобы пробки меньше были.

Аршавин. Не, ну пробок точно меньше.

Дивеев. Вот это самое главное, потому что в пробках тяжеловато стоять, когда ты тратишь в день, допустим, куда-то надо ехать после тренировки, часа два в одну сторону. Где-то ещё заедешь… И плюс этот навигатор сейчас не работал в центре, как я помню, — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».