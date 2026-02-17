В сборной Мали назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией

Тренер по физической подготовке сборной Мали Александр Копполани высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

«80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть ещё некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча. Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу», — сказал Копполани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России по футболу планирует провести два товарищеских матча в конце марта 2026 года: 27 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и 31 марта на «Озон Арене» в Краснодаре.