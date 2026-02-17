«Краснодар» — «Зенит»: Дуран получил жёлтую карточку за удар по голове соперника

Сегодня, 17 февраля, проходит товарищеский матч, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Звёздный новичок «Зенита» Джон Дуран получил жёлтую карточку уже на пятой минуте своего дебютного матча. Он в борьбе ударил по голове защитника «Краснодара» Витора Тормену, а потом напрыгнул на соперника и схватил его за голову.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».