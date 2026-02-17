Скидки
Константин Генич обозначил главную проблему «Зенита»

Константин Генич обозначил главную проблему «Зенита»
Футбольный комментатор Константин Генич обозначил главную проблему санкт-петербургского «Зенита». Этой зимой сине-бело-голубые подписали нескольких игроков, включая нападающего Джона Дурана и полузащитника Джона Джона.

«Главная проблема «Зенита» — это вот, знаешь, набор очень хороших игроков. Просто набор. Вот сказать, что они [хороши] как команда… Это большая проблема», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

