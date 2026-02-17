Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осимхен — о матче ЛЧ: сегодня я мог бы играть в футболке «Ювентуса»

Осимхен — о матче ЛЧ: сегодня я мог бы играть в футболке «Ювентуса»
Комментарии

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» и тренере туринцев Лучано Спаллетти.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет интересно встретиться с топ-клубом. Мы знаем, что не можем позволить себе отвлекаться, потому что любая ошибка в их матче может дорого обойтись. К тому же я встречусь со Спаллетти…

Люди говорили, что мы ссорились [c Лучано Спалетти], но это неправда: я очень его уважаю. Он месяцами спал в тренировочном центре «Наполи», работая днём ​​и ночью, чтобы убедить нас в том, что мы можем выиграть скудетто. Он довёл многих игроков и даже меня до пиковой формы, добившись триумфа с клубом, который не добивался этого десятилетиями. Он многого ожидал, но и сам много дал. Некоторые тренеры помогают тебе расти сначала как личности, а затем как футболисту.

Да, [я мог играть этот матч в футболке «Ювентуса»] точно так же, как я мог бы сегодня играть в двух других ведущих клубах Серии А. До начала переговоров с «Галатасараем» [спортивный директор Кристиано] Джунтоли позвонил мне и предложил перейти в «Ювентус». Я поговорил с несколькими людьми в клубе, и они проявили интерес, но я знал, что [президент клуба] не отпустит меня. В любом случае интерес определённо был. А когда тебе звонят из «Ювентуса», несмотря ни на что, ты должен сесть и выслушать», — приводит слова Осимхена La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Осимхен рассказал о конфликте с «Наполи» и уходе из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android