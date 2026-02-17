Александр Мостовой: слежу за хоккеем на Олимпиаде, смотрю почти все матчи

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что следит за хоккейным турниром на Олимпиаде — 2026.

«Конечно, слежу за хоккеем на Олимпиаде. Как раз смотрю матч Германии и Франции. Когда своих нет, интерес не тот — это ясное дело. Но я постоянно смотрю хоккей, потому что там играют лучшие в мире. Смотрю канадцев, чехов, американцев — почти все матчи.

Сложно сравнивать хоккейную Олимпиаду с чемпионатами мира и Европы и футболу. В футбол играет почти весь земной шар. Не хочется сравнивать эти турниры, они совершенно разные, как и виды спорта», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.