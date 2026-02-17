Скидки
Футбол

Сильянов прокомментировал информацию об интересе «Спартака», «Динамо» и «Зенита»

Сильянов прокомментировал информацию об интересе «Спартака», «Динамо» и «Зенита»
Комментарии

Крайний защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал появлявшиеся в прессе слухи об интересе со стороны «Спартака», московского «Динамо» и «Зенита».

— Каждое трансферное окно появляются слухи, что тобой интересуется «Спартак», «Динамо», «Зенит». Как реагируешь?
— Да особой конкретики не было. Какие-то новости вижу так же, как и вы, в телеграм-каналах. Или выкладывают, что Сильянов сказал, что никогда не перейдёт в «Спартак» или «Зенит», а я такого никогда в жизни не говорил. Всё узнаю из интернета, пишут и пишут.

— То есть ни одного конкретного предложения во время выступления за «Локомотив» не было?
— Прям такого, чтобы пришли и сказали, что мы тебя подпишем и хотим, — нет.

— Позиция крайнего защитника с российским паспортом очень дефицитная. Если допустить, что завтра придёт «Зенит» и даст зарплату в несколько раз больше, как отреагируешь?
— Провокационные вопросы (смеётся). Отреагирую спокойно и с холодной головой, — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

Александр Сильянов допустил, что проведёт всю карьеру в «Локомотиве»
