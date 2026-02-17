Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Краснодар» — «Зенит»: Глушенков открыл счёт в матче на 29-й минуте

Комментарии

Сегодня, 17 февраля, проходит товарищеский матч, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт в формате 120 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

«Зенит» открыл счет в матче на 29-й минуте. Автором гола стал Максим Глушенков. Текущий счёт — 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».

