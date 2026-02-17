Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Дроздов: Пруцеву не стоит уходить в «Спартак», там будет выходить только на замену

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов высказался о хавбеке «Спартака» Даниле Пруцеве, который выступает за «Локомотив» на правах аренды.

«Локомотив» хочет сохранить Пруцева по причине ухода Баринова. На его позицию нужен россиянин. Тут всё логично. В товарищеских матчах наигрывают Пруцева. Он неплохо выглядит. Это будет неплохое приобретение в середину поля. Пруцеву не стоит уходить в «Спартак». Там он будет выходить только на замену», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Данил Пруцев был арендован «Локомотивом» у «Спартака» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение Пруцева со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

