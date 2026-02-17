Тренер «Комо» Фабрегас: мы не готовы выиграть скудетто

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас перед матчем 24-го тура Серии А с «Миланом» высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.

«Хорошая игра не всегда означает победу, иначе футбол был бы чем-то иным. Мы должны делать правильные вещи, стараться делать всё как можно лучше. Мы очень молоды и как команда, и как клуб, это наш путь. Мы не готовы выиграть скудетто.

Наш путь не всегда прост, но это помогает расти и заставляет смотреть на вещи с другой точки зрения. Эта дорога длинная и прекрасная. Что бы ни случилось, моё видение всегда одно и то же, независимо от того, проигрываешь ты или выигрываешь», — приводит слова Фабрегаса Tuttomercatoweb.

Команда находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.