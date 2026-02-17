Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Комо» Фабрегас: мы не готовы выиграть скудетто

Тренер «Комо» Фабрегас: мы не готовы выиграть скудетто
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас перед матчем 24-го тура Серии А с «Миланом» высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.

Италия — Серия А . 24-й тур
18 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошая игра не всегда означает победу, иначе футбол был бы чем-то иным. Мы должны делать правильные вещи, стараться делать всё как можно лучше. Мы очень молоды и как команда, и как клуб, это наш путь. Мы не готовы выиграть скудетто.

Наш путь не всегда прост, но это помогает расти и заставляет смотреть на вещи с другой точки зрения. Эта дорога длинная и прекрасная. Что бы ни случилось, моё видение всегда одно и то же, независимо от того, проигрываешь ты или выигрываешь», — приводит слова Фабрегаса Tuttomercatoweb.

Команда находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Материалы по теме
«Такие матчи выигрываются не тактикой». Фабрегас — о поражении «Комо» от «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android