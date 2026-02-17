«Манчестер Юнайтед» может купить Мак Аллистера у «Ливерпуля» летом — Mirror

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 27-летнего полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера на фоне слухов о его возможном уходе грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» понимают, что у них не будет шансов подписать игрока уровня Мак Аллистера, если они не выйдут в Лигу чемпионов по окончании сезона. Подчёркивается, что в переходе аргентинца заинтересован лично совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

В нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

