Футбол

Дмитрий Шнякин спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/2026

Дмитрий Шнякин спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/2026
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, какие команды, по его мнению, завершат сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги в тройке лидеров.

«Краснодар», «Зенит», ЦСКА. Я объясню, почему ставлю «Краснодар» выше «Зенита». Потому что это сформированная давным-давно команда. А «Зенит», даже с этими новичками, — это по-прежнему строительные леса. В этом и преимущество», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 очками в 18 играх. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке с 39 очками. ЦСКА — четвёртый, у команды 36 очков. Действующий чемпион России — «Краснодар».

Комментарии
