Рафинья намекнул на несправедливое судейство после поражения «Барселоны» от «Жироны»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас высказал мнение о судейских решениях после матча 24-го тура Ла Лиги, в котором команда Ханс-Дитера Флика уступила «Жироне» со счётом 1:2.

Встреча завершилась скандалом, когда на 86-й минуте хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри, прокидывая мяч себе на ход, попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде. После этого инцидента Эчеверри отпасовал на Хоэля Року, который отдал голевую передачу на Франa Бельтрана.

«Что ж, нам есть что улучшить, но не только нам. Очень тяжело, когда правила для всех разные, независимо от того, играет ли это тебе на руку или против тебя. Но если нам придётся играть против всех, чтобы победить… Ничего страшного, мы сделаем это. Да здравствует «Барса» всегда», – написал Рафинья в соцсетях.