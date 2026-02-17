Скидки
Главная Футбол Новости

Рафинья намекнул на несправедливое судейство после поражения «Барселоны» от «Жироны»

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас высказал мнение о судейских решениях после матча 24-го тура Ла Лиги, в котором команда Ханс-Дитера Флика уступила «Жироне» со счётом 1:2.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

Встреча завершилась скандалом, когда на 86-й минуте хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри, прокидывая мяч себе на ход, попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде. После этого инцидента Эчеверри отпасовал на Хоэля Року, который отдал голевую передачу на Франa Бельтрана.

«Что ж, нам есть что улучшить, но не только нам. Очень тяжело, когда правила для всех разные, независимо от того, играет ли это тебе на руку или против тебя. Но если нам придётся играть против всех, чтобы победить… Ничего страшного, мы сделаем это. Да здравствует «Барса» всегда», – написал Рафинья в соцсетях.

