«МЮ» может побороться с «Барселоной» за Рюэрсона из «Боруссии» Д — Bild

«МЮ» может побороться с «Барселоной» за Рюэрсона из «Боруссии» Д — Bild
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» присоединились к «Барселоне» в борьбе за правого защитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Рюэрсона. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, скаутам обоих английских клубов понравились качества 28-летнего футболиста. Они охарактеризовали Рюэрсона как «крепкого и образцового бойца, выкладывающегося на полную в каждой игре». Подчёркивается, что в Англии могут увеличить зарплату Рюэрсона в три раза.

В нынешнем сезоне Рюэрсон принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Bild: «Барселоне» интересен Рюэрсон, в Испании защитник может зарабатывать более € 5 млн

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

