Александр Кержаков: на бумаге ЦСКА качественно усилился, «Зенит» не удивил

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков оценил работу ЦСКА и «Зенита» по усилению состава в зимнее трансферное окно.

«В это трансферное окно активнее всех был ЦСКА, особенно за последнее время. На бумаге они качественно поменяли футболистов, которые ушли. «Зенит» похож на себя — пришло несколько латиноамериканских футболистов. «Зенит» не удивил. Вместо бразильцев пришли бразильцы и ещё один представитель Латинской Америки. Трансферные окна похожи друг на друга. Во многих командах были активности», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В январе защитник Игорь Дивеев перебрался из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении проследовал нападающий Лусиано Гонду. Также состав армейцев пополнили защитник Матеус Рейс из «Спортинга», а также полузащитники Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данила Козлов из «Краснодара». «Зенит» приобрёл полузащитника Джона Джона у «Ред Булл Брагантино» и арендовал форварда Джона Дурана у «Аль-Насра».