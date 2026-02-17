Скидки
Руководителей «Ювентуса» наказали за поведение во время матча с «Интером»

Руководителей «Ювентуса» наказали за поведение во время матча с «Интером»
Комментарии

Директора «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Дамьен Комолли получили наказание за поведение во время матча с «Интером» (2:3) в 25-м туре Серии А. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на пресс-релиз спортивного суда.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

Судья принял решение дисквалифицировать Комолли до 31 марта и оштрафовать на € 15 тыс. за то, что тот «вёл себя угрожающе и агрессивно по отношению к судье матча, добиваясь физического контакта с ним, чего удалось избежать благодаря вмешательству тренера «Ювентуса» и других сотрудников клуба, а также произносил серьёзные оскорбительные выражения в адрес арбитра и повторил подобное поведение в зоне перед судейской комнатой».

Кьеллини был дисквалифицирован до 27 февраля за то, что он «в возбуждённой и неуважительной манере выражал протест по поводу действий арбитра матча, повторив подобное поведение в зоне перед судейской комнатой, а также допустил оскорбительную критику в адрес официальных лиц матча».

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.

Тренерский штаб «Ювентуса» набросился на арбитра после матча с «Интером». Видео
Истории
