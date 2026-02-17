Руководителей «Ювентуса» наказали за поведение во время матча с «Интером»

Директора «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Дамьен Комолли получили наказание за поведение во время матча с «Интером» (2:3) в 25-м туре Серии А. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на пресс-релиз спортивного суда.

Судья принял решение дисквалифицировать Комолли до 31 марта и оштрафовать на € 15 тыс. за то, что тот «вёл себя угрожающе и агрессивно по отношению к судье матча, добиваясь физического контакта с ним, чего удалось избежать благодаря вмешательству тренера «Ювентуса» и других сотрудников клуба, а также произносил серьёзные оскорбительные выражения в адрес арбитра и повторил подобное поведение в зоне перед судейской комнатой».

Кьеллини был дисквалифицирован до 27 февраля за то, что он «в возбуждённой и неуважительной манере выражал протест по поводу действий арбитра матча, повторив подобное поведение в зоне перед судейской комнатой, а также допустил оскорбительную критику в адрес официальных лиц матча».

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.