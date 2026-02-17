Скидки
Главная Футбол Новости

Краснодар — Зенит, результат матча 17 февраля 2026, счёт 0:1, товарищеский матч

«Зенит» победил «Краснодар» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

Команды провели на поле 120 минут. Единственный мяч в игре был забит на 29-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Ранее команды встречались в товарищеском матче в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Победу одержали чёрно-зелёные (3:0).

Комментарии
