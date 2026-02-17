Арбелоа: цель «Реала» не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подчеркнул, что «Королевский клуб» рассчитывает на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник, 17 февраля, «сливочные» встретятся с «Бенфикой» в первом матче раунда плей-офф соревнования.

«Наша цель — не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов. Этого требует эмблема клуба. Прохождение данного раунда — это не месть, а достижение нашей цели.

Поражение в Лиссабоне? Это новый матч, прошлый уже проанализирован. Думаю, футболисты способны играть лучше, и нам придётся показать себя отлично», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

«Бенфика» победила «Реал» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 4:2. «Сливочные» не вышли напрямую в 1/8 финала соревнования.

