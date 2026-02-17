Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Александр Кержаков высказался о возможном матче между сборными России и Мали

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о возможном товарищеском матче национальной команды со сборной Мали весной текущего года.

«Когда я играл в «Севилье», у нас было два представителя Мали — Фреди Кануте и Кейта. Сейчас я не слежу за этой сборной, поэтому мне сложно что-то сказать об их уровне. Перед каждыми матчами задаются одни и те же вопросы об уровне сборных. Ничего нового сейчас нет. Уровень соперников примерно одинаковый, но хорошо, что они есть», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Кержаков выступал за испанскую «Севилью» с января 2007 по февраль 2008 года. В Кубке африканских наций сборная Мали дошла до 1/4 финала, где уступила Сенегалу (0:1).

