Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в азиатской Лиге чемпионов

Комментарии

Завершился матч 8-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались «Бурирам Юнайтед» (Таиланд) и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 8-й тур
17 февраля 2026, вторник. 15:15 МСК
Бурирам Юнайтед
Бурирам, Таиланд
Окончен
2 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Гуд – 11'     2:0 Муеанта – 22'    
Удаления: нет / Ратан – 34'

На 11-й минуте счёт открыл защитник «Бурирам Юнайтед» Кёртис Гуд. На 22-й минуте нападающий Супханат Муеанта укрепил преимущество тайской команды.

После восьми матчей Восточного региона азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 11-е место. В минувшем туре команда Слуцкого уступила японскому клубу «Матида Зельвия» со счётом 0:2. Поражение от «Бурирам Юнайтед» стало пятым подряд для «Шанхай Шэньхуа» в соревновании.

Турнирная таблица азиатской Лиги чемпионов
