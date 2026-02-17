Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон — самый быстрый игрок Лиги чемпионов

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон стал самым быстрым игроком текущего розыгрыша Лиги чемпионов, по данным CIES. Футболист смог развить скорость 37,92 км/ч. В этом рейтинге он обошёл форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе (35,67 км/ч) и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (34,87 км/ч).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед», 37,92 км/ч).
2. Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед», 36,65 км/ч).
3. Ашраф Хакими («ПСЖ», 36,40 км/ч).
4. Нуну Мендеш («ПСЖ», 36,12 км/ч).
5. Карлуш Боржеш («Брюгге», 35,93 км/ч).
6. Нико О'Райли («Манчестер Сити», 35,91 км/ч).
7. Эммануэль Аддай («Карабах», 35,87 км/ч).
8. Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», 35,8 км/ч).
9. Килиан Мбаппе («Реал», 35,67 км/ч).
10. Федерико Вальверде («Реал», 35,53 км/ч).
11. Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед», 35,48 км/ч).
12. Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид», 35,43 км/ч).
13. Луа Опенда («Ювентус», 35,16 км/ч).
14. Микки ван де Вен («Тоттенхэм Хотспур», 35,11 км/ч).
15. Уго Экитике («Ливерпуль», 34,91 км/м).
16. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 34,87 км/ч).
17. Кристиан Кофане («Байер», 34,84 км/ч).
18. Арчи Грей («Тоттенхэм», 34,82 км/ч).
19. Эдер Милитао («Реал», 34,61 км/ч).
20. Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд, 34,55 км/ч).