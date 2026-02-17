Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал, сколько языков использует для подсказа во время матча

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия ответил, каким количеством языков приходится пользоваться, чтобы обращаться к партнёрам во время игр.

«В подсказе использую английский, русский, иногда испанский. Но испанским языком я не так хорошо владею, чтобы в совершенстве разговаривать, но приходится говорить тем, кто не понимает английского. Эгаш Касинтура хорошо говорит на русском, иногда помогает переводить на португальский или испанский», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 22 набранных очка в 18 встречах.