Главная Футбол Новости

Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал, сколько языков использует для подсказа во время матча

Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал, сколько языков использует для подсказа во время матча
Комментарии

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия ответил, каким количеством языков приходится пользоваться, чтобы обращаться к партнёрам во время игр.

«В подсказе использую английский, русский, иногда испанский. Но испанским языком я не так хорошо владею, чтобы в совершенстве разговаривать, но приходится говорить тем, кто не понимает английского. Эгаш Касинтура хорошо говорит на русском, иногда помогает переводить на португальский или испанский», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 22 набранных очка в 18 встречах.

