Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов высказался о возможной аренде Хлусевича из «Спартака» в «Ахмат»

Черчесов высказался о возможной аренде Хлусевича из «Спартака» в «Ахмат»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о потенциальной аренде флангового защитника «Спартака» Даниила Хлусевича.

«Я разговаривал с Хлусевичем. «Спартак» хочет отдать его в аренду. Не знаю, на какой стадии всё сейчас. Возможности есть.

Кстати, речь идёт не только о Данииле. Сегодня‑завтра ситуация должна проясниться. Мы рады принять футболиста, который хочет что‑то доказать себе и другим», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Ахмат» ведёт со «Спартаком» активные переговоры об аренде Хлусевича

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android