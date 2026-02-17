Черчесов высказался о возможной аренде Хлусевича из «Спартака» в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о потенциальной аренде флангового защитника «Спартака» Даниила Хлусевича.
«Я разговаривал с Хлусевичем. «Спартак» хочет отдать его в аренду. Не знаю, на какой стадии всё сейчас. Возможности есть.
Кстати, речь идёт не только о Данииле. Сегодня‑завтра ситуация должна проясниться. Мы рады принять футболиста, который хочет что‑то доказать себе и другим», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.
