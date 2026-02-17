Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: на поле и за его пределами есть те, кто не желает «Барселоне» победы в Ла Лиге

Лапорта: на поле и за его пределами есть те, кто не желает «Барселоне» победы в Ла Лиге
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном нарушении правил полузащитником «Жироны» Клаудио Эчеверри на защитнике сине-гранатовых Жюле Кунде во время очного матча команд в 24-м туре Ла Лиги, где «блауграна» уступила со счётом 1:2. «Жирона» отметилась решающим голом на 86-й минуте.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

«Удар по ноге Кунде – совершенно очевидное нарушение правил.

На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы мы выигрывали Лигу. Но я уверен, что мы её выиграем. У каждой великой команды есть недостатки, но очевидно, что некоторые пользуются этим, чтобы попытаться нас унизить.

Это будет чемпионат против всего и всех, но у нас есть сокровище в раздевалке – команда, мастерски созданная Деку и управляемая Фликом. Я знаю, насколько талантливы наши футболисты, знаю их настрой, ведь я говорил с ними. Игроки мотивированы переломить ситуацию», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Материалы по теме
«Это была случайность». Эчеверри — о фоле на Жюле Кунде в матче «Жирона» — «Барселона»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android