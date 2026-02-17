Лапорта: на поле и за его пределами есть те, кто не желает «Барселоне» победы в Ла Лиге

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном нарушении правил полузащитником «Жироны» Клаудио Эчеверри на защитнике сине-гранатовых Жюле Кунде во время очного матча команд в 24-м туре Ла Лиги, где «блауграна» уступила со счётом 1:2. «Жирона» отметилась решающим голом на 86-й минуте.

«Удар по ноге Кунде – совершенно очевидное нарушение правил.

На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы мы выигрывали Лигу. Но я уверен, что мы её выиграем. У каждой великой команды есть недостатки, но очевидно, что некоторые пользуются этим, чтобы попытаться нас унизить.

Это будет чемпионат против всего и всех, но у нас есть сокровище в раздевалке – команда, мастерски созданная Деку и управляемая Фликом. Я знаю, насколько талантливы наши футболисты, знаю их настрой, ведь я говорил с ними. Игроки мотивированы переломить ситуацию», — приводит слова Лапорты Sport.es.

