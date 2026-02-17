Дмитрий Булыкин: Пруцев пришёлся ко двору в «Локомотиве»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в составе московского «Локомотива». Российский футболист был арендован железнодорожниками перед стартом сезона-2025/2026.

«Пруцев всем нравится в «Локомотиве». Да и самому игроку комфортно в клубе. Предстоит работа спортивного блока, чтобы его сохранить. Главное, что у Пруцева в «Локомотиве» всё получается. Он пришёлся клубу ко двору», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По данным СМИ, «Локомотив» заинтересован в выкупе прав на игрока у «Спартака». Ранее сообщалось, что красно-белые намерены сохранить Пруцева в составе.