Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: Пруцев пришёлся ко двору в «Локомотиве»

Дмитрий Булыкин: Пруцев пришёлся ко двору в «Локомотиве»
Комментарии

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в составе московского «Локомотива». Российский футболист был арендован железнодорожниками перед стартом сезона-2025/2026.

«Пруцев всем нравится в «Локомотиве». Да и самому игроку комфортно в клубе. Предстоит работа спортивного блока, чтобы его сохранить. Главное, что у Пруцева в «Локомотиве» всё получается. Он пришёлся клубу ко двору», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По данным СМИ, «Локомотив» заинтересован в выкупе прав на игрока у «Спартака». Ранее сообщалось, что красно-белые намерены сохранить Пруцева в составе.

Материалы по теме
ЦСКА отпустил игрока, «Краснодар» подписал контракт с защитником. Трансферы и слухи дня
ЦСКА отпустил игрока, «Краснодар» подписал контракт с защитником. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android