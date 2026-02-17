Махачкалинское «Динамо» победило «Андижан» из Узбекистана в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между махачкалинским «Динамо» и «Андижаном» из Узбекистана. Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой российского клуба со счётом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Сердер Сердеров и Хазем Мастури.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 15 очков. Первый матч после паузы команда Вадима Евсеева проведёт с казанским «Рубином» в Махачкале. Игра состоится 28 февраля и начнётся в 14:30 мск.