Махачкалинское «Динамо» победило «Андижан» из Узбекистана в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между махачкалинским «Динамо» и «Андижаном» из Узбекистана. Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой российского клуба со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
2 : 1
Андижан
Андижан, Узбекистан
0:1 1:1 Сердеров – 76' 2:1 Мастури – 79'
В составе победителей забитыми голами отметились Сердер Сердеров и Хазем Мастури.
После 18 туров махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 15 очков. Первый матч после паузы команда Вадима Евсеева проведёт с казанским «Рубином» в Махачкале. Игра состоится 28 февраля и начнётся в 14:30 мск.
