Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Динамо Мх — Андижан, результат матча 17 февраля 2026 года, счет 2:1, товарищеский матч

Махачкалинское «Динамо» победило «Андижан» из Узбекистана в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между махачкалинским «Динамо» и «Андижаном» из Узбекистана. Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой российского клуба со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
2 : 1
Андижан
Андижан, Узбекистан
0:1     1:1 Сердеров – 76'     2:1 Мастури – 79'    

В составе победителей забитыми голами отметились Сердер Сердеров и Хазем Мастури.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 15 очков. Первый матч после паузы команда Вадима Евсеева проведёт с казанским «Рубином» в Махачкале. Игра состоится 28 февраля и начнётся в 14:30 мск.

Комментарии
