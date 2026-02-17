«Крылья Советов» одержали победу над «Челябинском» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между самарскими «Крыльями Советов» и «Челябинском». Команды играли на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой самарцев со счётом 3:2. Матч проходил в формате 120 минут.

На 21-й минуте полузащитник «Челябинска» Тимофей Комиссаров забил первый гол. На 34-й минуте защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов сравнял счёт. На 45+1-й минуте полузащитник Фернандо Костанца вывел самарский клуб вперёд. На 116-й минуте полузащитник Амар Рахманович забил третий гол самарцев, реализовав пенальти. На 118-й минуте полузащитник Н'Диайе сократил отставание челябинцев и установил окончательный счёт — 3:2.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 17 очков. «Челябинск» располагается на шестой строчке в Лиге Pari с 32 очками в 21 матче.