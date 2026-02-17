Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Челябинск, результат матча 17 февраля 2026 года, счет 3:2, товарищеский матч

«Крылья Советов» одержали победу над «Челябинском» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между самарскими «Крыльями Советов» и «Челябинском». Команды играли на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой самарцев со счётом 3:2. Матч проходил в формате 120 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Челябинск
Челябинск, Россия
0:1 Комиссаров – 21'     1:1 Рассказов – 34'     2:1 Костанца – 45+1'     3:1 Рахманович – 116'     3:2 Н'Диайе – 118'    

На 21-й минуте полузащитник «Челябинска» Тимофей Комиссаров забил первый гол. На 34-й минуте защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов сравнял счёт. На 45+1-й минуте полузащитник Фернандо Костанца вывел самарский клуб вперёд. На 116-й минуте полузащитник Амар Рахманович забил третий гол самарцев, реализовав пенальти. На 118-й минуте полузащитник Н'Диайе сократил отставание челябинцев и установил окончательный счёт — 3:2.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 17 очков. «Челябинск» располагается на шестой строчке в Лиге Pari с 32 очками в 21 матче.

