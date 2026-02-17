Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Ливерпулю» интересен Роджерс из «Астон Виллы» — TEAMtalk

«Ливерпулю» интересен Роджерс из «Астон Виллы» — TEAMtalk
«Ливерпуль» следит за атакующим полузащитником «Астон Виллы» Морганом Роджерсом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент мерсисайдцы не ведут переговоры с представителями 23-летнего хавбека. Подчёркивается, что «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» продолжают следить за Роджерсом.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

