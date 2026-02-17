Скидки
Футбол

Тотти: я бы хотел поработать с Моуринью. С ним весело

Тотти: я бы хотел поработать с Моуринью. С ним весело
Комментарии

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о желании поработать с тренером Жозе Моуринью, в данный момент возглавляющим «Бенфику».

«Я бы хотел поработать с Моуринью. С ним весело, он знает, как управлять командой. Итальянскому футболу сейчас не хватает талантов и чемпионов. Надеюсь, мы увидим возобновление инвестиций в молодёжные академии для развития новых талантов, которые смогут вернуть наш футбол на вершину. Чемпионат мира? Будем надеяться, что мы туда попадём», – приводит слова Тотти журналист Николо Скира в социальной сети Х.

63-летний Моуринью возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года, ранее португалец уже работал в клубе. Также тренер возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рому» и «Фенербахче».

