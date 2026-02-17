Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа: с момента, как я пришёл в «Реал», футболисты показывают огромное желание работать

Арбелоа: с момента, как я пришёл в «Реал», футболисты показывают огромное желание работать
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отметил, что с момента его назначения игроки «сливочных» начали демонстрировать желание работать.

«С момента моего прихода игроки демонстрируют огромное желание работать. Быть тренером проще, чем футболистом, ведь именно они определяют успех. Всё хорошее в команде – заслуга их усилий. Каждый привносит правильный настрой и высокие стандарты, и именно поэтому мы добиваемся хороших результатов, но мы можем добиться ещё лучших результатов», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Испанский специалист возглавил «Реал» 13 января.

Материалы по теме
Арбелоа: цель «Реала» не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android