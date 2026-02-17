Арбелоа: с момента, как я пришёл в «Реал», футболисты показывают огромное желание работать

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отметил, что с момента его назначения игроки «сливочных» начали демонстрировать желание работать.

«С момента моего прихода игроки демонстрируют огромное желание работать. Быть тренером проще, чем футболистом, ведь именно они определяют успех. Всё хорошее в команде – заслуга их усилий. Каждый привносит правильный настрой и высокие стандарты, и именно поэтому мы добиваемся хороших результатов, но мы можем добиться ещё лучших результатов», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Испанский специалист возглавил «Реал» 13 января.

