Андрей Аршавин оценил трансфер Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе форварда Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар». О трансфере было официально объявлено в среду, 11 февраля. С футболистом был подписан контракт на два с половиной года — до лета 2028-го.

«Поможет ли Боселли? Человек, скорее всего, на замену. Здесь уже важно, как он свою роль воспримет. Я его не вижу в основном составе, а одно дело быть игроком, пусть в «Пари НН», но постоянно играть, а другое — выходить на замену. Это разное. Даже тело себя чувствует по-другому. Но в целом класса ему хватает.

Это пока. Думаю, у любого нормального футболиста есть амбиции, что в любой команде, куда он идёт, будет играть. Думаю, Боселли не исключение. Но, если мы посмотрим на данный момент, ему места нет. Но всякое бывает. Мастерство у Боселли есть», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».