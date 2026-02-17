Гарри Кейн достиг отметки в 500 голов за карьеру быстрее Криштиану Роналду

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 22-го тура Бундеслиги с «Вердером» (3:0), достигнув отметки в 500 голов в карьере за 743 матча. Таким образом, англичанин занял третье место рейтинга Transfermarkt, основанного на скорости достижения данной голевой отметки в XXI веке.

Наименьшее число матчей для достижения показателя в 500 голов за карьеру у нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси (632 игры), на втором месте располагается польский футболист «Барселоны» Роберт Левандовски (730 игр). Капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял четвёртую строчку рейтинга (753 матча).